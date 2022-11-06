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كوردستان تعتزم فتح صندوق للإسكان وتكشف الضوابط

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-06T17:21:54+0000
كوردستان تعتزم فتح صندوق للإسكان وتكشف الضوابط

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد انها تعتزم فتح صندوق للإسكان.

وقال وكيل وزارة الاسكان والاعمار في حكومة الاقليم آگرين عبدالله لوكالة شفق نيوز ان، "هذا الصندوق سيوفر السكن للمواطنين محدودي الدخل".

واضاف عبدالله ان "هناك مقترحاً آخر لتأسيس لجنة عليا خاصة بالاسكان تابعة من مجلس الوزراء لكن هذا المقترح لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن".

وتابع قائلا ان "حكومة الاقليم حددت المشمولين من حملات الإسكان والذي يتضمن المواطنين غير المستفيدين من اي قطع اراضي او وحدات سكنية اضافة الى مراعاة الخدمة في العمل وعدد افراد الاسرة ".

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