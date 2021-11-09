كوردستان تعتزم إطلاق مشروعين إستثماريين أحدهما مدينة صناعية والآخر منطقة تجارية حرة

شفق نيوز/ صرّح رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري يوم الثلاثاء عزم الهيئة إطلاق مشروعين استثماريين أحدهما مدينة صناعية، والآخر منطقة تجارية حرة في إدارة منطقة زاخو المستقلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اعلنه فيه عن افتتاح مديرية للاستثمار في زاخو بحضور المشرف على إدارة المنطقة كَوهدار شيخو.

وقال شكري خلال المؤتمر، إن: زاخو منطقة مهمة لاقليم كوردستان خاصة بمجال الاستثمار حيث يتوفر فيها اماكن عديدة للعمل على إنجاز مشاريع عديدة.

وأضاف: نحن نسعى لوضع خطة استثمارية تشمل الاقليم كافة، وخاصة زاخو التي تتوفر فيها قطع أراض صالحة لمختلف القطاعات الاقتصادية ويوجد مجال أيضا لمنحها رخص استثمارية.

وتابع شكري بالقول: إن أهم مشروعين استثماريين في زاخو هما المدينة الصناعية والمنطقة التجارية الحرة، وإنجازهما يعود بالنفع على الإقليم كافة، مبينا أن هناك فرصة جيدة للاستثمار بهذين المشروعين.