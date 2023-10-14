كوردستان تطمئن موظفيها: رواتبكم في موقع "حسابي" أنتم أحرار بالتصرف بها

شفق نيوز/ طمأنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، الموظفين واصحاب الرواتب كافة من ان رواتبهم التي تدخل ضمن مشروع "هەژماری من" (حسابي) هم أحرار في كيفية صرفها، نافية ما تردد في بعض المواقع والاجهزة الاعلامية بهذا الخصوص.

وجاء في بيان لدائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة الإقليم وورد لوكالة شفق نيوز، ان عدد من الصفحات الالكترونية والاجهزة الاعلامية تنشر تصريحات مظللة بشأن مشروع "هەژماری من" الهدف منها ضرب المشاريع الاستراتيجية لحكومة اقليم كوردستان ووزارة المالية والاقتصاد.

واضاف البيان ان الحكومة تطمئن جميع الموظفين واصحاب الرواتب في اقليم كوردستان ان كل تلك التصريحات بعيدة عن الحقيقة، مبينا ان الموظفين واصحاب الرواتب هم أصحاب القرار والصلاحية التامة في صرف رواتبهم أو اية مبالغ تدخل في حسابهم المصرفي.

وكانت بعض المواقع الكوردية قد اشارت الى ان الحكومة تهدف الى التحكم برواتب الموظفين واصحاب الرواتب واستحصال الديون الحكومية وأجور الكهرباء والماء من حساباتهم.