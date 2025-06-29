كوردستان تطمئن: شلال كلي علي بيك "في أمان" (صور)

شفق نيوز- اربيل

نفت المديرية العامة لسياحة إدارة سوران المستقلة، يوم الأحد، صحة الأخبار المتداولة بشأن جفاف شلال "كلي علي بيك"، بعد انتشار صور تظهر توقف تدفق المياه نتيجة الجفاف.

وقال فيصل صادق، المدير العام لسياحة سوران، لوكالة شفق نيوز، إن "الأخبار والصور التي نُشرت خلال الأيام الماضية، كان الهدف منها المساس بالسياحة في إقليم كوردستان، وتحديداً في إدارة سوران"، مؤكداً أن "شلال كلي علي بيك لم يتعرض للجفاف، وما زالت المياه تتدفق منه بشكل طبيعي".

وأوضح أن "الصور التي أظهرت توقف تدفق المياه كانت نتيجة اتفاق على توزيع المياه بين المناطق السياحية والمناطق الزراعية المحيطة"، مبيناً أن "مياه الشلال، وكما هو معروف، تأتي من مناطق خليفان، ودولي بلكان، ودولي آلان، وقد تم إيقاف تدفق المياه مؤقتاً لتستفيد منها هذه المناطق أيضاً".

وأكد أن "كوردستان تملك الإمكانيات اللازمة للحفاظ على استمرارية تدفق مياه الشلال، لما له من أهمية تاريخية وسياحية كبيرة".

وتنشر وكالة شفق نيوز، صوراً حصرية تؤكد استمرار تدفق مياه شلال كلي علي بيك، التقطت اليوم الاحد.

وتناول ناشطون أمس السبت، مشاهد تُظهر جفاف شلال كلي علي بيك في كوردستان، لأول مرة في تاريخه الحديث، ما أثار موجة قلق واسعة.

يتزامن ذلك مع انخفاض كبير في خزين سد دوكان، في ظل تحذيرات من تفاقم أزمة المياه وتهديدها للبيئة والسياحة ومصادر العيش في الإقليم.