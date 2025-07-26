كوردستان تطلق نظاماً رقمياً لتسجيل الحجاج

شفق نيوز- اربيل

أعلن رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات في إقليم كوردستان هيوا أفندي، اليوم السبت، أن عملية تسجيل المواطنين لموسم الحج ستتحول إلى نظام رقمي ابتداءً من مطلع شهر آب المقبل.

وقال أفندي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن نحو 100 ألف شخص من الإقليم يسجلون سنوياً ضمن عملية التقديم على الحج، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيُبنى على قاعدة "الهوية الرقمية".

وأوضح أن اعتماد هذه الآلية الرقمية سيسهم في تعزيز العدالة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، كما سيقدم دعماً فعّالاً لوزارة الأوقاف في تنفيذ مهامها بسهولة أكبر.