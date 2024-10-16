كوردستان تطلق مشروع فتح وتأهيل 300 شارع في أربيل

شفق نيوز/ وضع وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع فتح وتأهيل أكثر من 300 شارع في أربيل، بالإضافة إلى البنية التحتية الخاصة بتلك الشوارع ومجاريها.

وقال عوني، في الافتتاح رفقة محافظ أربيل أوميد خوشناو، في كلمة حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع يتكون من أكثر من 300 شارع من الشوارع الداخلية وشارعين رئيسيين أحدهما 30 متراً والآخر 60 متراً، وهي شوارع مهمة بالقرب من شارع 120 في أربيل".

وأضاف عوني، أن "المشروع اشتمل، بالإضافة للشوارع الرئيسية والداخلية، كل من مجاري وتأسيس الماء في هذا المنطقة"، مشيراً إلى أن "المشروع بقرار رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني".

ولفت عوني إلى أن المشروع انطلق اليوم وسيستمر العمل فيه لمدة سنة كاملة وبميزانية تقدر بحوالي أكثر من 30 مليار دينار عراقي".