كوردستان تطلق خطة للحد من ارتفاع أسعار الأغذية

شفق نيوز/ ألقى ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، بظلاله على السلع والمواد الغذائية في إقليم كوردستان، مما دفع مؤسسات وزارة التجارة والصناعة للعمل على تثبيت أسعارها بالتنسيق مع التجّار، في وقت تقوم فيه لجان التفتيش بمراقبة الأسواق باستمرار.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة والصناعة ماردين أبو بكر في تصريح نشره الموقع الالكتروني لحكومة إقليم كوردستان: إنه "في إطار خطة اعتمدتها الوزارة تمت المباشرة بآلية لتثبيت الأسعار، ومن خلال مديرية الرقابة التجارية جرى التنسيق مع التجّار لخفض الأسعار والتخفيف عن كاهل المشترين والمواطنين".

وأضافت ماردین أبوبكر: "لجاننا تفتش الأسواق يومياً للتحقق من الأسعار، وفي حال ضبطت بضائع منتهية الصلاحية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفي حالة وجدت تلك اللجان زيادة في قيمة الدولار ستتخذ إجراءات أخرى تتعلق بتثبيت الأسعار".

يأتي هذا في وقت بدأت فيه عملية خفض أسعار البيض والدواجن والمنتجات المحلية في محافظة دهوك، ومن المقرر أن تستمر لتشمل جميع المناطق الأخرى.

وتعتزم حكومة إقليم كوردستان تثبيت أسعار مناسبة للمواد الغذائية وضمان حصول المواطنين من ذوي الدخل المحدود على احتياجاتهم بأنسب الأسعار، ولا سيّما المواد الغذائية المنتجة في إقليم كوردستان، بهدف حماية الوضع المالي للمواطنين من جهة، والحفاظ على المنافسة وحركة السوق من جهة أخرى.