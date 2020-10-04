سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كوردستان تطرح ملفات الكورد الفيليين والانفال باجتماعات الامم المتحدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-04T12:01:02+0000
كوردستان تطرح ملفات الكورد الفيليين والانفال باجتماعات الامم المتحدة

شفق نيوز/ تشارك حكومة اقليم كوردستان في اجتماعات الامم المتحدة الخاص بالدورة 19 باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، ومن المقرر أن يطرح وفد الاقليم ملفات "اختفاء الكورد الفيليين والانفال".

كان من المقر عقد اجتماعات الدورة 19 للجنة الخاصة باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري في بداية شهر نيسان المنصرم في مقر الامم المتحدة بجنيف بمشاركة وفد من حكومة اقليم كوردستان، ولكن بسبب انتشار وباء كورونا تاجلت الاجتماعات وحددت يومي 5 و7 من شهر تشرین الاول الجاري لمناقشة تقرير جمهورية العراق في مقر بعثة الامم المتحدة ببغداد.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم ديندار زيباري، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مشاركة الاقليم في هذه الاجتماعات تأتي ضمن اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان"، مبيناً أن "وفد حكومة الاقليم سيلقي كلمته امام اللجنة الاممية وتقريراً  حول التزامات كوردستان ضمن اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ضمن تقرير جمهورية العراق الشامل والخطوات التي قامت حكومة الاقليم في هذا المجال".

واشار زيباري، إلى أن "وفد الاقليم سيتطرق في اطار الاجتماعات إلى الويلات والكوارث التي تعرض لها شعب الاقليم الذي عانى طوال التاريخ من اكبر واخطر هجمات الابادة الجماعية والجرائم الاخرى على يدي نظام البعث حتى عام 2003 وكانت احدى هذه الجرائم هي الاختفاء القسري وراح ضحيتها الالآف من ابناء الشعب العراقي معظمهم من اقليم كوردستان".

وبين منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم، أن الوفد "سيسلط الضوء على ان شعب كوردستان بكافة مكوناته الدينية والقومية كان ضحية اكبر عملية اختفاء قسري في تاريخ العراق المتمثلة بجريمة الانفال بدءا من اختفاء الكورد الفيليين بين عامي 1980-1990 وانفال 8000 الف بارزاني و182 الف من ابناء كرميان وبهدينان"

كما ألمح زيباري إلى ضرورة أن "يكون المجتمع الدولي على دراية بما تعرض له ابناء الاقليم، قائلا: "سنتطرق في الاجتماعات إلى أن الاختفاء القسري بحق شعب كوردستان لم ينتهي بزوال نظام البعث بل مازال مستمرا خاصة بعد هجمات ارهابيي داعش وخطفهم لالآف المواطنين".

وشدد أن "على المجتمع الدولي والامم المتحدة أن يطلعوا عن قرب على هذه الجرائم و التحديات والتعامل القانوني حسب مبادئ حقوق الانسان مع معتقلي داعش".


related

نجم الدين كريم يكشف عن مكانه الحالي ويحدد مصير عودته الى كوردستان

Date: 2019-05-22 19:01:45
نجم الدين كريم يكشف عن مكانه الحالي ويحدد مصير عودته الى كوردستان

خلال 24 ساعة .. اقليم كوردستان يشخص 667 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-08-14 12:15:57
خلال 24 ساعة .. اقليم كوردستان يشخص 667 اصابة جديدة بكورونا

مسؤول كوردي: أردوغان ينفذ مخططاً توسعياً ويعتزم ضم كركوك والموصل لـ"الدولة العثمانية"

Date: 2019-08-24 08:50:39
مسؤول كوردي: أردوغان ينفذ مخططاً توسعياً ويعتزم ضم كركوك والموصل لـ"الدولة العثمانية"

بيوم واحد.. 13 وفاة و243 إصابة جديدة بكورونا في كوردستان

Date: 2020-07-31 17:39:34
بيوم واحد.. 13 وفاة و243 إصابة جديدة بكورونا في كوردستان

الغضبان: اتفقنا مع نيجيرفان بارزاني على ايجاد حل لمسألة تصدير نفط اقليم كوردستان

Date: 2019-06-27 13:09:18
الغضبان: اتفقنا مع نيجيرفان بارزاني على ايجاد حل لمسألة تصدير نفط اقليم كوردستان

كوردستان تلغي نظام الفردي والزوجي لسيارات الاجرة وتسمح للباصات بمزاولة العمل

Date: 2020-05-10 15:09:40
كوردستان تلغي نظام الفردي والزوجي لسيارات الاجرة وتسمح للباصات بمزاولة العمل

اربيل وموسكو يوقعان مذكرة تفاهم تجارية استثمارية

Date: 2019-09-15 18:09:00
اربيل وموسكو يوقعان مذكرة تفاهم تجارية استثمارية

اقليم كوردستان يسجل معدلا قياسيا جديدا باصابات كورونا

Date: 2020-08-12 09:58:23
اقليم كوردستان يسجل معدلا قياسيا جديدا باصابات كورونا