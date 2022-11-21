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‏كوردستان تضيف (200) ميغاواط الى الانتاج الاجمالي للكهرباء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-21T16:09:10+0000
‏كوردستان تضيف (200) ميغاواط الى الانتاج الاجمالي للكهرباء

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كردستان، اليوم الإثنين، أنها ستضيف (200) ميغاواط إلى الإنتاج الإجمالي خلال الأسبوع القادم.

‏وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد لوكالة شفق نيوز انه "سيتم زيادة ساعات تزويد الكهرباء الوطنية خلال الأسبوع المقبل عن طريق إضافة (200) ميغا واط للإنتاج الإجمالي".

‏وأضاف أحمد انه "مع اقتراب فصل الشتاء ارتفعت نسبة استهلاك المواطنين للكهرباء، وحاولت الوزارة استيعاب هذا الارتفاع عن طريق زيادة الانتاج".

وكانت وزارة الكهرباء في الاقليم قد اعلنت قبل ايام انها ستتخذ العديد من الاجراءات مثل زيادة الانتاج وتكثيف حملات ازالة المخالفات مع اقتراب فصل الشتاء.

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