كوردستان تضيف مساعدات التحالف الدولي لرواتب قوات البيشمركة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن موافقة رئيس الحكومة مسرور بارزاني على اضافة مساعدات التحالف الدولي لحساب وزارة البيشمركة مباشرة، مؤكدة أن تلك المساعدات ستقدم الى الالوية المشتركة في الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صدر بشأن تداول خبر عن توزيع رواتب قوات البيشمركة من دون استقطاع، وورد لوكالة شفق نيوز، إن حكومة الاقليم ووزارة البيشمركة تواصل مساعيها لتحسين حياة ومعيشة البيشمركة، مبينة انه في هذا الاطار وبعد المشاورات وحوار كبار المستشارين في التحالف الدولي مع وزير البيشمركة وبعد حصول موافقة رئيس الحكومة تقرر ان تضاف المساعدات التي يقدمها التحالف على حساب وزارة البيشمركة مباشرة.

واضاف انه بهذا الشكل يتم تقديم مبلغ المساعدات باكمله من دون المساس بها الى الالوية المشتركة في وزارة البيشمركة.

وتابع ان القرار يأتي ضمن التوجيه الصحيح لخطوات الاصلاح في وزارة البيشمركة والتي تأتي باستمرار بمساعدة التحالف من اجل بناء قوة عسكرية عصرية، مضيفا انه من الان فصاعدا تم تكثيف مساعي حكومة الاقليم ووزارة البيشمركة من اجل تحسين هيكل المساعدات وتوسيعها وان تشمل في المستقبل ضمن خطوات عملية "اعادة التنظيم والتوحيد" جميع القوات.