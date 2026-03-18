كوردستان تضع ضوابط إعلامية "صارمة" لتغطية الأحداث الأمنية وتتوعد المخالفين بعقوبات

شفق نيوز- أربيل

أصدرت دائرة الإعلام والمعلومات في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ضوابط "صارمة" بشأن التغطيات الصحفية للمؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي يمر بها الإقليم والمنطقة.

وشددت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على أنه "يُحظر بشكل قاطع نشر أي معلومات أو أسرار عسكرية من شأنها أن تخدم أعداء كوردستان أو تُلحق الضرر بأمن الإقليم، ويجب الالتزام التام بضوابط النشر في هذه المرحلة".

وأضافت أن "تصوير أو نشر مشاهد إسقاط الطائرات المسيّرة أو عرض حطامها يُعد أمراً محظوراً، لما يتضمنه من كشف معلومات تقنية وميدانية حساسة قد يستفيد منها الخصوم".

وأكدت على "منع نشر أو تحديد مواقع الأهداف التي تعرضت للهجوم، أو تصوير المنشآت السيادية والأمنية فور وقوع الحوادث، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن والاستقرار".

وتوعدت دائرة الإعلام والمعلومات أي وسيلة إعلامية تخالف هذه التعليمات أو "تتعامل بشكل غير مهني مع تغطية أخبار الحروب والهجمات، ستتعرض لإجراءات قانونية فورية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان".

وبينت أن العقوبات قد تصل إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب رخصة العمل أو الإغلاق الدائم، وذلك استناداً إلى بيان مجلس أمن الإقليم الصادر في 13 آذار/ مارس الجاري.

ودعت الدائرة جميع العاملين في المجال الإعلامي إلى مراعاة المصلحة العامة، والتعامل بأعلى درجات المسؤولية المهنية في تغطية الأحداث الراهنة.