كوردستان تصل للربع الأخير من مشروع منتظر في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ أكد وزير الإعمار والإسكان في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، على مساعيه للاستمرار في تقديم اكبر الخدمات للمواطنين، معلناً تخصيص 35 مليار دينار للمشاريع الاستراتيجية في محافظة السليمانية.

وقال الوزير دانا عبدالكريم في حديث لعدد من وسائل الاعلام خلال تفقده مشروع بناء جسر كاني سارد بمنطقة شاربازير في محافظة السليمانية، بينها وكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع هو واحد من المشاريع المهمة والتي تم استكمال 70% منها حتى الآن، بمبلغ يقارب 320 مليون دينار"، معرباً عن امله بأن "يتم انجاز ما تبقى منه في الفترة الزمنية المحددة له".

وأشار عبدالكريم إلى أن "هذا المشروع سيقدم خدمة جيدة لمواطني قضاء شاربازير"، مؤكداً سعيه "تقديم المزيد من الخدمات من خلال مشاريع اخرى لخدمة المنطقة والمواطنين".

ولفت عبدالكريم الى انه "جاء هذا اليوم الى هنا للاستماع الى مطالب قائممقام شاربازير والوحدات الادارية"، معربا عن الامل بأن "تسير الاوضاع الاقتصادية نحو التحسن وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين"

واضاف عبدالكريم في قسم آخر من المؤتمر الصحفي، "لحسن الحظ فأن مجلس الوزراء وافق الاسبوع الماضي على تخصيص الاموال للمشاريع الاستراتيجية في حدود محافظة السليمانية لإنجازها بمبلغ مقداره 35 مليار دينار"، لافتاً إلى أن "تلك المشاريع سبق وأن بدأت بالتنفيذ إلا أنها توقفت وتم اعادة العمل في اغلبها الصيف الماضي ومنها مد الطريق ذو المسارين بين (دوكان - جوارقورنة) ومشروع طريق (وارماوا - زراين - دربندخان) وبناء جسر شاندر على طريق سيد صادق ومشروع طريق (كلار - كفري)".

كما اكد الوزير على لأن "تتحصل المنطقة العام المقبل على مبالغ اخرى لتلك المشاريع"، متأملا ان "يتم انجاز المشارع خلال فترة ادارة الحكومة الحالية".