كوردستان تصدر 13 قراراً جديداً لمواجهة كورونا المتحور

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، حزمة جديدة من القرارات والاجراءات الجديدة لمواجهة السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا ناقشت، خلال اجتماع، وضع فيروس كورونا في اقليم كوردستان، ومن اجل حماية الامن الصحي في الاقليم أقرت حزمة من القرارات الجديدة.

واشار الى ان العملية الدراسية ستستمر في المدارس والجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الالتزام بتعليمات صحية مشددة.

واضاف البيان انه سيتم تقدير المناسبات والذكريات القومية عاليا من دون اية تجمعات واجتماعات، مطالبا جميع الاطراف السياسية والمنظمات والمجتمع المدني بالمزيد من التعاون مع الوزارة.

ودعت الداخلية في بيانها، غرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة، إلى عقد الاجتماعات بهدف تشديد الاجراءات الصحية وخصوصا لبس الكمامات ومنع بالتجمع والاجتماعات وتطبيق العقوبات الخاصة بعدم لبس الكمامات وفقا للبيان 52 لسنة 2020، مع اجراء جميع النشاطات الرياضية من دون حضور المشجعين في الملاعب.

كما دعا البيان الى إيقاف حركة السياحة المتدفقة من بقية مناطق العراق إلى الإقليم والإبقاء على دخول العاملين في الوكالات ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والتحالف والدبلوماسيين والوفود الرسمية ومراجعي الاطباء وفقا للتعليمات الصحية.

وشدد البيان على استمرار منع الاعراس والافراح وزيارة القبور ومجالس الفاتحة، محملا مراكز الشرطة ومختاري الاحياء المسؤولية في ذلك وتغريم المخالف مبلغ مليوني دينار.

ونوه إلى ان اقامة الصلاة في الجوامع والكنائس والمعابد تكون وفقا للاجراءات الصحية المشددة التي سبق وان اصدرتها وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.

ولفت البيان الى انه في حال ساءت الاوضاع من الناحية الصحية فان وزير الداخلية مع وزراء الصحة والتعليم العالي والتربية بالتنسيق مع المحافظين والمشرفين على الادارات المستقلة سيقومون باصدار القرارات اللازمة.

كما اشار البيان الى ان الدوائر الحكومية ستستمر في تنفيذ الاجراءات الوقائية التي يقوم الوزراء المعنيون بالاشراف على تنفيذها وفقا للبيان رقم 52 لسنة 2020 في مادته السابعة، مبينا ان وزارة الصحة وحدها مسؤولة عن نشر المعلومات والارقام الخاصة بالمرض.

واعرب البيان عن شكر المواطنين في اقليم كوردستان الذين تعاونوا مع حكومة الاقليم بروح عالية من المسؤولية بشأن مواجهة هذا الوباء، مطالبا اياهم الاستمرار في التعاون ودعم الحكومة.

واكد البيان ان مضمون هذا البيان ينفذ من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان الرسمية.