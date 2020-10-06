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كوردستان تصدر قرارات لصالح الفلاحين المديونين للحكومة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-06T16:10:23+0000
كوردستان تصدر قرارات لصالح الفلاحين المديونين للحكومة

شفق نيوز/ اعلنت وزيرة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، موافقة رئاسة مجلس وزراء الاقليم على تأجيل استيفاء السلف والقروض الزراعية.

وكتبت الوزيرة بيكرد طالباني على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انه بعد مقترحها بتمديد مدة اعادة القروض الزراعية، قررت رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان قبول المقترح، مبينة ان وزارة المالية والاقتصاد ابلغت الوزارة (الزراعة) دخول القرار الحكومي حيز التنفيذ.

واضافت طالباني ان مقترحها طالب ان يكون تمديد استيفاء السلف والقروض بالشكل ادناه وقد وافق المجلس على المقترح كما هو:

اولا / سلفة 80 مليون دينار تم تخفيض الاستيفاء بنسبة 40% سنويا.

ثانيا/ سلفة 150 مليون دينار تم تخفيض الاستيفاء بنسبة 50% سنويا.

ثالثا/ سلفة 500 مليون دينار تم تخفيض الاستيفاء بنسبة 60% سنويا.


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