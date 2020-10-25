كوردستان تصدر توضيحاً عن كيفية استيفاء الغرامات من المخالفين لإجراءات كورونا

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، تعميماً الى المحافظات والإدارات المستقلة توضح فيه كيفية استيفاء الغرامات من المخالفين للتعليمات والإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا التي وردت في بيانها المرقم 52 لسنة 2020

داخلية كوردستان تصدر قرارات جديدة بشأن قيود كورونا

وجاء في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، انه بشأن الغرامات المشار إليها في البيان رقم 52 لسنة 2020 يكون استيفاءها بالشكل الاتي: بالنسبة للأطراف التي ذكرت في الفقرة 16 اولا يكون استيفاءها بالوصل (38/أ)، ويزود الصورة الأولى للوصل للشخص المخالف.

واضاف البيان ان المبالغ التي تستوفى يتم حفظها كأمانة في حسابات المحافظات والإدارات المستقلة، مبينا انه يتم شهريا إعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين يعملون في الغرامات وترسل الى الوزارة بهدف صرف 50% منها لهم كمكافأة تشجيعية.

واشار الى انه يتم صرف 50% الاخرى من مبالغ الغرامات لشراء مستلزمات الوقاية وفقا للقوائم التي ترسل من قبل المحافظات والإدارات المستقلة الى الوزارة.







