سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان تصدر توضيحاً بشأن محاكمة متهمين بجرائم إلكترونية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-17T19:35:03+0000
كوردستان تصدر توضيحاً بشأن محاكمة متهمين بجرائم إلكترونية

شفق نيوز/ ردت حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، على انتقادات لجنة حماية الصحفيين (CPJ) لصدور أحكام ضد عدد من المتهمين بجرائم إلكترونية، مؤكدة ان الاحكام صدرت وفقا لقانون العقوبات العراقية.

وجاء في بيان لمكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العقوبات التي صدرت يوم 16 شباط الجاري من قبل محكمة جنايات اربيل الثانية ضد أربعة أشخاص كانت وفقا للمادة 125 من قانون المحاكم رقم 33 لسنة 1971، مبينا ان العقوبات سيتم تمييزها من اجل مراجعة واعادة تقييم القضية بشكل عام ومنها التدقيق في الادلة والافادات المشتبه فيها.

واضاف البيان ان هؤلاء المتهمين تمت محاكمتهم وفقا للمادة 23 لسنة 2003 وفقا للادلة التي قدمها المدعي العام بأن هؤلاء المتهمين شكلوا مجموعة في الشبكات الاجتماعية ونسقوا فيما بينهم لوضع الخطط بهدف تخريب الأمن والاستقرار في اقليم كوردستان.

وتابع البيان ان الادلة هي عبارة عن صور لعدد من الأماكن التي يمنع فيها التصوير، وإعطاء المعلومات لمصدر خارجي مجهول بشأن تحركات القوات الامنية خصوصا في المناطق الحدودية، وكذلك معلومات بشأن المسؤولين الامنيين والعسكريين واماكنهم، وكذلك تلقي مبالغ مالية من خارج الإقليم بهدف تبادل المعلومات بشأن الاجهزة الامنية، وعدا عن هذه الصور الموجودة لتنفيذ أعمالهم قام أحد المتهمين بتصوير مقاطع فيديو عن تحركات البيشمركة وقصف المناطق الحدودية ومراقبة ضباط الاجهزة الامنية.

وأشار إلى ان هذه المجموعة قامت بعد جمع تلك المعلومات بارسالها جميعا الى عدد من المنظمات غير الحكومية، وواحد من المتهمين استغل مهنته الصحفية لأغراض سياسية في حين انه ليس عضوا في نقابة صحفيي كوردستان ولا يعمل في أية مؤسسة إعلامية معينة.

related

وزير: اغلب مطالب وحقوق كوردستان الدستورية تُثبت بالموازنة الاتحادية

Date: 2019-12-02 09:37:36
وزير: اغلب مطالب وحقوق كوردستان الدستورية تُثبت بالموازنة الاتحادية

اقليم كوردستان يسجل 4 وفيات و 216 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-06-24 20:09:58
اقليم كوردستان يسجل 4 وفيات و 216 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مئات الشركات وعشرات الدول تشارك في الدورة 13 لمعرض أربيل الدولي

Date: 2019-09-25 21:16:25
مئات الشركات وعشرات الدول تشارك في الدورة 13 لمعرض أربيل الدولي

مسرور بارزاني يغادر الى المانيا ويعلن اهم محاور يبحثها هناك

Date: 2020-02-13 10:09:44
مسرور بارزاني يغادر الى المانيا ويعلن اهم محاور يبحثها هناك

كوردستان تمنع السفر من وإلى لبنان لمدة 20 يوماً

Date: 2020-12-26 14:35:04
كوردستان تمنع السفر من وإلى لبنان لمدة 20 يوماً

اصابة 85 صحفيا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-05 11:27:10
اصابة 85 صحفيا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

مسعود بارزاني يلتقي لافروف

Date: 2019-10-07 20:09:17
مسعود بارزاني يلتقي لافروف

اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

Date: 2020-03-25 09:01:37
اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا