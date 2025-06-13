كوردستان تشكّل لجنة طارئة لإعادة العالقين بسبب إغلاق الأجواء العراقية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، السبت، عن تشكيل لجنة طارئة مشتركة بين دائرة العلاقات الخارجية ووزارة الداخلية، بهدف تنظيم عمليات إعادة المواطنين الكورد العالقين في الخارج، بعد أن أدى الإغلاق الكامل للأجواء العراقية إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية واحتجاز مئات المسافرين في مطارات دولية.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية، في بيان رسمي، إن اللجنة باشرت منذ الساعات الأولى للأزمة "التواصل مع المواطنين والجهات الرسمية في الدول المعنية، بهدف ضمان عودة سريعة وآمنة لمواطني الإقليم"، مؤكدة أن الحكومة "تتعامل مع الوضع كأولوية إنسانية قصوى".

ويأتي هذا التحرك في ظل ما وصفه البيان بـ"مشكلة كبيرة" نتجت عن الإغلاق المفاجئ للأجواء العراقية، والذي شلّ حركة جميع الرحلات الجوية من وإلى مطارات العراق. وقد أدى القرار إلى بقاء أعداد كبيرة من مواطني إقليم كوردستان عالقين في مطارات إسطنبول، حيث كانوا يخططون للعودة إلى الإقليم عبر رحلات ترانزيت.

كذلك، عجز العديد من الحجاج العائدين عبر مطار عمّان عن إكمال رحلتهم إلى كوردستان، بعدما تأجلت أو أُلغيت رحلاتهم الجوية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أمني غير مسبوق في المنطقة، بعد سلسلة من الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، ما دفع السلطات العراقية إلى اتخاذ قرار احترازي بإغلاق أجواء البلاد مؤقتاً.

وكانت بغداد قد أعلنت وقف جميع الرحلات الجوية المدنية والعسكرية حتى إشعار آخر، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتعرض الأجواء العراقية لمخاطر أمنية محتملة.

هذا القرار فاقم من معاناة آلاف المسافرين، داخل العراق وخارجه، حيث أدى إلى شلل في قطاع النقل الجوي وإرباك جداول السفر