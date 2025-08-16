كوردستان.. تشكيل شرطة خاصة بالمرافق السياحية لضمان أمن الزوار

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن مشروع جديد يقضي بإنشاء وحدة شرطة متخصصة بالمنشآت السياحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن السياح ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقالت رئيسة هيئة السياحة، أمل جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع وصل إلى مراحله الأخيرة بعد استحصال الموافقات الرسمية"، مبينة أن "المرحلة الأولى تتضمن تعيين 165 منتسباً ضمن الوحدة".

وأوضحت جلال، أن "الاتفاق القائم بين أربيل وبغداد بشأن تثبيت نسب الملاكات حال دون استكمال إجراءات التعيين"، لافتة إلى أن "قبل نهاية العام الماضي كانت هناك مساعٍ جادة لتأسيس الوحدة، وشملت مقابلة 165 من خريجي المدارس الإعدادية والمعاهد المهنية السياحية، بهدف توظيفهم، لكن الملف تأخر بسبب الاتفاق المذكور".

وأكدت أن "وحدة شرطة السياحة ستتبع لوزارة الداخلية في هيكليتها، في حين تتولى هيئة السياحة تحديد مهامها وواجباتها، المتمثلة بمتابعة شؤون المناطق السياحية وتقديم الخدمات الأمنية والإرشادية والصحية للزوار، بما يضمن نقلة نوعية في مستوى الأمن وجودة الخدمات".

ويأتي القرار تزامناً مع ما يشهده إقليم كوردستان خلال السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ في أعداد السياح المحليين والأجانب، ما دفع السلطات إلى اعتماد مشاريع أمنية وخدمية جديدة لمواكبة هذا التطور.