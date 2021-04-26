كوردستان تشكل لجنة لحسم نزاعات حول أملاك المسيحيين

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تشكيل لجنة مهتمها الفصل في النزاعات حول أملاك المسيحيين في الإقليم.

وقال وزير الاتصالات انو جوهر، وهو مسيحي، في مؤتمر صحفي، "بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني تقرر تشكيل لجنة للبحث في أملاك المسيحيين التي عليها خلافات".

ودعا جوهر، المسيحيين، إلى "تقديم دعاواهم بشكل قانوني للتعامل معها وفق القانون"، مضيفا أن "هناك توجها من قبل الحكومة لمعالجة النزاعات حول تلك الأملاك ضمن الاطر القانونية".

ويشتكي مسيحيون من الاستيلاء على اراضيهم في العديد من القرى وبالأخص في محافظة دهوك من قبل قرويين آخرين، وتعود هذه النزاعات على الملكية إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.