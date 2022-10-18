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كوردستان تشرع بإعادة فحص ضحايا الأسلحة الكيماوية "لتدقيق المنحة"  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-18T16:25:18+0000
كوردستان تشرع بإعادة فحص ضحايا الأسلحة الكيماوية "لتدقيق المنحة"  

شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، الشروع بإعادة فحص ضحايا الأسلحة الكيماوية في الإقليم. 

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الإقليم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "في إطار تنفيذ بنود قانون الإصلاح وبهدف تدقيق ومراجعة قائمة ضحايا الأسلحة الكيميائية (الحاصلين على منحة شهرية) تم البدء بتشكيل اللجان الصحية في محافظات أربيل والسليمانية وحلبجة لإعادة فحص ضحايا الأسلحة الكيميائية في إقليم كوردستان"، موضحة أنه "قد تم عقد عدة اجتماعات بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ووزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف البيان، أن "ممثلي وزارتي الشهداء والمؤنفلين والصحة قاما بزيارة المديريات العامة لصحة محافظات أربيل والسليمانية وحلبجة لمناقشة آلية بدء عمل هذه اللجان الصحية الخاصة بإعادة فحص ضحايا الأسلحة الكيماوية للتعرف على نوع ونسبة تعرض الحاصلين على المنحة الشهرية".

كما وجهت المديريات العامة لوزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان بالمحافظات لإتخاذ الاستعدادات العلمية والتقنية اللازمة لبدء عمل اللجان، وفق البيان. 

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية بفحص المواطنين الذين تقدموا بطلبات لوزارة الشهداء والمؤنفلين بإعتبارهم معرضين لأسلحة كيميائية.

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