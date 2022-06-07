كوردستان تشرط تعداداً سكانياً صحيحاً يعالج مشكلات المناطق "المتنازع عليها"

شفق نيوز/ اكد وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان، دارا رشيد، يوم الثلاثاء، ان الاقليم يتطلع الى تعداد عام صحيح للسكان يكون بعيدا عن النوايا السياسية في بغداد واربيل، مشترطا ان يسهم التعداد بمعالجة المشاكل التي تم اختلاقها في المناطق المتنازع عليها.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير التقى بالقنصل البريطاني العام في اربيل ديفيد هانت، واكد الجانبان على الاستمرار بتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية خصوصا في التبادل التجاري والاستثمار وقدوم الشركات البريطانية الى الاقليم.

وأشار الى ان الوزير رشيد تطرق الى خطوات الاصلاح بالقول انها "قطعت مراحل متقدمة وخصوصا في قطاع المالية والخدمات والرعاية الاجتماعية واعادة تنظيم الضرائب والرسوم والرواتب والمخصصات"،.

وسلط الضوء على تنفيذ المشروع الاستراتيجي (PPP) للمشاريع المهمة والاستراتيجية المشتركة للقطاعين الخاص والعام بشكل تقوم فيه حكومة الاقليم بالرعاية والمراقبة والذي تم اعداد مسودته ولهذا هنا حاجة الى الشركات البريطانية الكبرى لكي تكون شريكا في اعادة اعمار الاقليم.

وأضاف البيان ان الوزير اشار الى مسودة ملتقى (20-30) الموجودة حاليا في مجلس الوزراء والتي تشمل جميع القطاعات وتشترك الوزارة ومؤسسات الحكومة في صياغة خطتها واستراتيجيتها التي تولي اهتماما بمجالات التربية والصحة والزراعة والصناعة والاستثمار.

ونوه الى ان الوزير اوضح ان هناك مشروعا جاهزا سيتم العمل على تنفيذه قريبا وهو جعل نظام العقود العامة الكترونيا وحينها لن يكون تقديم المناقصات للمقاولين والشركات وتتحقق فيها العدالة.

وأشار الى انه في نهاية اللقاء سلط وزير التخطيط الاضواء على اخر المساعي لاجراء التعداد العام للسكان في العراق واقليم كوردستان والذي تأخر لسنوات طويلة بالقول ان "اقليم كوردستان يتطلع لتعداد عام صحيح لتطوير وتحديد المشاريع الخدمية وان يكون بعيدا عن النوايا السياسية على ان يعمل من انهاء ومعالجة المشكلات التي تم اختلاقها في المناطق المتنازع عليها وخصوصا الترحيل والتغيير الديموغرافي وجلب الوافدين اليها".