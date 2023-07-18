كوردستان تشجع اذربيجان على الاستثمار في الإقليم وتسعى لفتح قنصلية لها في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة اقليم كوردستان العراق، يوم الثلاثاء، ان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني يشجع المستثمرين الأذربيجانيين للعمل في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دلشاد شهاب في تصريح أدلى به للصحفيين من باكو: ان من المحاور التي بحثها الرئيس خلال زيارته الى باكو تشجيع المستثمرين الاذربيجانيين للعمل في اقليم كوردستان، بدوره ابدى الرئيس الاذربيجاني ترحيبه بهذا الأمر.

وأضاف أن وفوداً استثمارية بين أذربيجان واقليم كوردستان ستتبادل الزيارات في المستقبل، مؤكدا أن التعامل بين اقليم كوردستان وباكو يصل إلى أعلى المستويات لأن الإقليم كيان رسمي معترف به ضمن العراق الاتحادي والدستور الرسمي للبلاد.

وكما أشار شهاب إلى استمرار جهود السلطات في كوردستان بالعمل على افتتاح قنصلية لأذربيجان في الإقليم من خلال استحصال الموافقات الرسمية من وزارة الخارجية الاتحادية.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قبل ظهر اليوم إلى العاصمة الأذربيجانية باكو تلقاها من الرئيس إلهام علييف.