كوردستان تشارك في مراسيم الذكرى العاشرة لوفاة (أم الكورد) في فرنسا

شفق نيوز/ شارك رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فوزي الحريري، اليوم السبت، في مراسيم الذكرى العاشرة لوفاة صديقة الشعب الكوردستاني دانيال ميتران في مدينة كلوني في فرنسا المكان الذي ترعرعت وكبرت ودفنت فيه.

وجاء في بيان لرئاسة ديوان الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاستذكار الذي أقامه اتحاد دانيال ميتران وفرانس ليبيرتي تم بحضور نجل الراحلة جيلبيرت ميتران وممثل حكومة الاقليم في فرنسا علي دولمري وشارك فيه ممثلو المجموعات والقوميات التي استفادت من نشاطات السيدة ميتران، مع عدد من السيناتورات والبرلمانيين الفرنسيين وممثل اللاجئين الكورد الذين تم نقلهم من قبل السيدة ميتران في ثمانينيات القرن الماضي من مخيم ماردين الى فرنسا.

واشار البيان الى انه فضلا عن وضع باقة ورد على قبر السيدة ميتران قدم الحريري كلمة أشار فيها دور السيدة ميتران في الدفاع عن شعب كوردستان والصداقة بين فرنسا واقليم كوردستان، مضيفا أن الراحلة كانت المدافعة الحقيقية عن حقوق الانسان والانسانية التي كرست جل حياتها للدفاع عن المظلومين.

ونقل الحريري بحسب البيان تحيات رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني واهالي كوردستان الى المحتفلين بالمناسبة، مؤكدا ان استذكار ميتران هو احترام لنضالها ومساعيها الانسانية للدفاع عن القيم الانسانية والاخلاقية.

واشار البيان الى ان الحريري اكد ان معظم مدن اقليم كوردستان هناك مدارس وشوارع تحمل اسم دانيال ميتران، مبينا ان اهالي كوردستان وكوفاء لهذه السيدة أطلقوا عليها اسم (ام الكورد) وهي في الحقيقة كانت اماً لجميع أهالي كوردستان بجميع مكوناتهم القومية والدينية من دون تمييز.