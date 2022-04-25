كوردستان تشارك في اجتماعات اتفاقية مكافحة التعذيب في جنيف

شفق نيوز/ اعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن حكومة الإقليم ستشارك في اجتماعات اتفاقية مكافحة التعذيب في جنيف المقرر أن تنعقد أيام 26- 27 نيسان الجاري.

وقال ديندار زيباري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان من المقرر أن يشارك وفدا من حكومة اقليم كوردستان في الاجتماعات التي ستنعقد أيام 26-27 نيسان الجاري في مقر الأمم المتحدة في جنيف للحوار بشأن التقرير الثاني "جمهورية العراق" الخاص باتفاقية مكافحة التعذيب أشكال التعامل اللا إنساني.

واضاف زيباري؛ ان وفد حكومة الإقليم ستكون له مشاركة فعالة في المباحثات الخاصة بتلك التوصيات الموجهة لحكومة الاقليم في اطار تلك الاتفاقية لمواجهة التعذيب، مبينا ان حكومة الاقليم اتخذت الاجراءات القانونية والادارية بهذا الصدد، وكذلك متابعة أي شكل من أشكال التعذيب في مراكز الاعتقال والنقل والإصلاحيات.

واشار زيباري الى انه تم تحريك العديد من القضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مقترفيها بما في ذلك التعويض المادي.

واوضح زيباري الى انه لغاية شهر أيار 2021 قام المبعوث الاممي لمساعدة العراق "يونامي" بأكثر من 25 زيارة ميدانية في هذا الإطار للتعرف على أوضاع المعتقلين والتقى بـ60 محتجزا ومحكوما.

وسلط زيباري الاضواء على اجراءات اعتقال المتهمين والمشتبه فيهم وقال إن الذين يتم اعتقالهم لهم الحق وفقا للقانون أن يعرفوا أسباب الاعتقال وتوضيح التهم الموجهة إليهم، فضلا عن إبلاغ ذويهم لتوكيل محام للدفاع عنهم وفي حال لم يتمكنوا من توكيل محام فإن المحكمة هي من تتكفل بذلك، مبينا ان حكومة الاقليم قامت خلال الفترة الماضية بتخصيص مليار وسبعمائة مليون دينار عراقي للمحامين.

وأشار زيباري إلى أنه في عام 2020 لوحده، وبتهمة الإرهاب تم اعتقال 52 امرأة وحدثا وبصورة عامة ما بين سنوات 2015 و2022 وفي اربيل لوحدها تم اعتقال 9 نساء و 1139 حدثا بتهمة الارهاب تم الحكم على 1089 منهم وتم إطلاق سراح 59 منهم.

ولفت زيباري الى احصائيات دائرة الاصلاح الاجتماعي لغاية اذار 2022 كان هناك 4276 محكوما من بينهم 465 امرأة وحدث، مبينا انه من اجل معالجة مشكلة الازدحام تعمل حكومة الإقليم على بناء بناية جديدة وفقا للمعايير الهندسية العصرية، وبهذا الصدد خططت حكومة الاقليم لبناء بناية تسع لـ5 آلاف سجين وكذلك تم استكمال 30% من بناية اصلاح النساء والاطفال.

وبشأن الخدمات الصحية قال زيباري ان كل إصلاحية تحتوي على مركز صحي ولأجل الحالات الطارئة والمعقدة يتم ارسال المعتقلين الى المستشفيات،وبعد تفشي فيروس كورونا قامت الفرق الصحية لفحص (PCR) بإجراء الفحوصات في جميع الاصلاحيات ومراكز الاعتقال من دون تمييز، وفي عام 2020 تم تسجيل نحو 150 حالة إصابة بفيروس كورونا وتم تقديم العلاج المناسب لهم، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوفهم وكذلك تلقى اغلبهم اللقاح المضاد للفيروس.

كما اوضح زيباري انه بشأن الامراض النفسية في العام ذاته تم تسجيل 244 حالة وتمت معالجة القسم الأكبر منهم وبقيت 65 حالة فقط تحت العناية والعلاج، مستدركا أنه في السنوات 2011 – 2022 تم تسجيل 167 حالة تم علاج 11 منهم ويخضع الباقون للعلاج.

ونوه زيباري الى ان رئيس حكومة اقليم كوردستان امر ببناء 3مستشفيات خاصة بالامراض النفسية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك.