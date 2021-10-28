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كوردستان تسمح للشركات الخاصة باستيراد البنزين لمعالجة أزمة الوقود

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-28T18:56:33+0000
كوردستان تسمح للشركات الخاصة باستيراد البنزين لمعالجة أزمة الوقود

شفق نيوز/ قررت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، السماح للشركات الأهلية باستيراد وقود السيارات من الخارج لمعالجة الأزمة التي يعاني منها الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بناء على توصية من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومن اجل حل مشكلة نقص الوقود، تقرر منح الرخص للشركات التي لديها الامكانية ان تستورد البنزين للإقليم استثناءً من شروط وتعليمات وزارة الثروات الطبيعية".

وطالبت الوزارة الشركات التي ترغب باستيراد البنزين بأن تقوم بتقديم طلباتها بهذا الصدد.

ويعاني إقليم كوردستان منذ أسابيع عدة من أزمة في وقود السيارات أدت إلى رفع الأسعار، وبالرغم من إرسال الحكومة العراقية الاتحادية مليوني لتر من الوقود للإقليم إلا أن ذلك لم يسهم في معالجة المشكلة.

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