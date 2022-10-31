كوردستان تسلم 200 لتر نفط أبيض لأكثر من 17 ألف أسرة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستثمار المعدني في إقليم كوردستان، يوم الإثنين، تسلم 17 ألف و866 أسرة حصتها من النفط الابيض بواقع 200 لتر لكل أسرة وبسعر 100 ألف دينار للبرميل الواحد.

وقال فلاح مولود اسماعيل مدير عام الاستثمار المعدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم توزيع ستة ملايين و646 ألفاً و174 لترًا في محافظة دهوك واربعة ملايين و488 ألفًا و 310 لترًا في محافظة أربيل، كما تم توزيع ثمانية ملايين لتر في السليمانية و220 ألف لتر في گرميان ومليون و213 ألف لتر في سوران".

وبحسب معطيات وزارة الثروات الطبيعية فقد حصلت 10 آلاف و700 أسرة في دهوك و 1100 اسرة في گرميان و 6 آلاف و66 عائلة في سوران على النفط بإجمالي 17 ألف 866 أسرة و200 لتر لكل أسرة".

واضاف "هناك كمية كبيرة من النفط في مستودعات مديرية النفط والمعادن في السليمانية".

واشار البيان الى أن "تكاليف كل برميل من النفط الابيض هي 284 الف دينار ويتم بيعه للمواطنين ب100 الف دينار".

وبحسب مسؤولي حكومة إقليم كوردستان ، فإن عملية توزيع النفط في المناطق الجبلية مستمرة ومن ثم ستصل الى المناطق المحيطة ووسط المدن.