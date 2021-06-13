كوردستان تسلم نينوى مطلوباً تلاعب بسجلات التسجيل العقاري

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في نينوى، يوم الاحد، عن تسليم السلطات الامنية في إقليم كوردستان متهماً بازراً ومطلوباً في ملف التلاعب بالاراضي وسجلات التسجيل العقاري الى المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سلطات كوردستان سلمت، اليوم، المتهم (خالد رشيد) إلى محكمة تحقيق نينوى بعد صدور عدة مذكرات قبض بحقه".

وأشار المصدر، إلى أن "المدعو (خالد رشيد) يُعد من كبار المتهمين بالتلاعب في سجلات التسجيل العقاري وتزوير السندات وبيع اراضي عائدة للدولة داخل مدينة الموصل".

والقت هيئة النزاهة، الاسبوع الماضي، القبض على موظف في قسم الاملاك ببلدية الموصل مع معقب للمعاملات كانا يعدان لصفقة في احد المقاهي من اجل تسريب معلومات وبيع ارقام قطع اراض حكومية تابعة للبلدية.