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كوردستان تسلح "سوران" بأكثر من 300 مليون دينار لمواجهة كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-04T19:53:28+0000
كوردستان تسلح "سوران" بأكثر من 300 مليون دينار لمواجهة كورونا

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، تخصيص ميزانية لقضاء سوران بمحافظة اربيل، لمواجهة وباء كورونا.

وجاء في كتاب رسمي لديوان رئاسة الحكومة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان بامر من بارزاني تم تخصيص مبلغ 331.200.000 دينار لناء وتأمين معمل لانتاج الاوكسجين في قضاء سوران، كجزء من المستلزمات المهمة لمواجهة ومعالجة فيروس كورونا في اقليم كوردستان.

ودخل تفشي فيروس كورونا في اقليم كوردستان والعالم في مرحلة تصاعد والإصابات آخذة بالتزايد ولم يتم التوصل لإنتاج لقاح فعال ضد الفيروس لحد الان.

وحذرت وزارة الصحة الكوردستانية في بيان لها في وقت سابق اليوم الاحد من تفشي خطير للفيروس وحصول حالات اصابة ووفيات اكبر خلال موسمي الخريف والشتاء، مطالبا المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية من الوباء.

 


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