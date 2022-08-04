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كوردستان تسعى لتقليل استيراد الطحين لدعم المنتج المحلي 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-04T09:59:58+0000
كوردستان تسعى لتقليل استيراد الطحين لدعم المنتج المحلي 

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، سعيها لعدم استيراد الطحين من دول الخارج والعمل على دعم الإنتاج المحلي. 

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية سيروان محمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا عقد اليوم مع مسؤولي وزارة التجارة في حكومة إقليم كوردستان بهدف مساعدة المزارعين واعادة بناء قدراتهم لرفد الأسواق بالمنتج المحلي  وخلق فرص عمل ومتابعة مشاكل المزارعين".

واضاف "نرحب بمن هم هنا اليوم، ونأمل أن تكون هذه اللقاءات خطوة لحل المشاكل ومواصلة تطوير القطاع الزراعي ورفع مستوى الإنتاج المحلي في إقليم كوردستان". 

بدوره قال مدير عام  التجارة في وزارة التجارة في حكومة كوردستان  نوزاد شيخ كامل خلال المؤتمر، "نود أن نشكر غرفة تجارة وصناعة السليمانية على تنظيم هذا الاجتماع"، موضحا أن "وزارة الزراعة قامت بعمل جيد للغاية في ما يخص دعم المنتج المحلي".

واضاف "يجب أن تتحقق مراقبة الجودة عند المعابر الحدودية للطحين المستورد من الخارج، ومحاولة تقليل كمية المستورد والاعتماد أكثر على الإنتاج المحلي".

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