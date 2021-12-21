كوردستان تسجيل 9 وفيات و119 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تشخيص ١١٩ إصابة و٩ وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال أربع وعشرين ساعة منصرمة ٤٥٣٣ فحصاً، أظهرت النتائج تسجيل ١١٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن ٢٢٠ مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء، وتوفي ٩ آخرون جراء مضاعفات الإصابة بالوباء خلال الفترة ذاتها.

وبشأن الأرقام الإجمالية، أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات في عموم الإقليم وصل إلى ٣٧٩٧٧٤ منذ ظهور الجائحة، بينها ٧٠٦٩ وفاة، و٣٧٠١٥٩ حالة شفاء.