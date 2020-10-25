كوردستان تسجل 860 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن تسجيل 860 اصابة جديدة بفيروس كورونا مع 26 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها الذي حمل رقم 241، وورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، 5009 فحصاً جديداً منها 1402 في اربيل و688 في السليمانية و143 في كرميان و2746 في دهوك و30 في حلبجة، موضحة أن النتائج اظهرت اصابة 860 شخصا من بينهم 330 في اربيل و109 في السليمانية و28 في كرميان 383 في دهوك و10 في حلبجة.

وأشارت صحة كوردستان، الى شفاء 454 مصابا من بينهم 133 في اربيل و17 في السليمانية و26 في كرميان و258 في دهوك و20 في حلبجة، مؤكدا وفاة 26 مصابا من بينهم 4 في اربيل و6 في السليمانية و2 في رابرين و11 في دهوك و3 في حلبجة.

تتمة ..