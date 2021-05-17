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كوردستان تسجل 797 إصابة جديدة و879 حالة شفاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-17T12:58:04+0000
كوردستان تسجل 797 إصابة جديدة و879 حالة شفاء

شفق نيوز/ تغلبت حالات الشفاء على الاصابات الجديدة اليومية لفيروس كورونا في اقليم كوردستان اليوم الاثنين.

جاء ذلك وفق الموقف الوبائي اليومي للاقليم الذي اعلنته وزارة الصحة في كوردستان.

وقالت إن مختبراتها سجلت 797 إصابة جديدة و11 حالة وفاة و879 حالة شفاء من فيروس كورونا وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، بينما كان عدد الفحوصات 7810.

وتوزعت الاصابات على الشكل الاتي، اربيل 306 إصابة، السليمانية 263، دهوك 354، حلبجة 10 ، رابرين 3، كرميان 43.

فيما توزعت الوفيات: في اربيل 1، السليمانية 6، دهوك 2 حلبجة 1، رابرين 1.

 

 

 

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