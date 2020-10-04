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كوردستان تسجل 620 اصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-04T13:07:51+0000
كوردستان تسجل 620 اصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن تسجيل 620 اصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة بسبب المرض في مناطق مختلفة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "اجرت ٥٦٩١ فحصاً جديداً بواقع ٢١٨٢ في اربيل، ٧٥٠ في السليمانية، ١٦٨ في كرميان، ٢٥٤١ في دهوك، و٥٠ في حلبجة".

واضاف أنه "تم تسجيل ٦٢٠ اصابة جديدة بالفيروس توزعت على هذا النحو: ٢٧٦ اربيل، ٧٩ السليمانية، ٢٤ كرميان، ٢١٧ دهوك ، ٢٤ حلبجة".

ونوهت الوزارة الى "تعافي ٣٢٤ مصابا كالاتي: ١١٩ اربيل، ٢٠ السليمانية، ٣٢ كرميان، ١١٨ دهوك، ٣٥ حلبجة".

وأشارت الوزارة إلى "تسجيل ١٩ حالة وفاة وكما يأتي: حالتان في اربيل، ٨ في السليمانية، حالة واحدة في كرميان، حالتان في رابرين، حالة واحدة في دهوك وخمس حالات في حلبجة".

واجمل البيان المجموع الكلي لاعداد الاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الان "بـ ٥٠٢٤٨ اصابة اكتسب من بينهم ٣١٩٩٦ مصاباً الشفاء التام، بينما ما يزال ١٦٤٢٦ قيد العلاج توفي ١٨٢٦ مصاباً".

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