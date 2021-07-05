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كوردستان تسجل 6 وفيات وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-05T13:32:19+0000
كوردستان تسجل 6 وفيات وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

 شفق نيوز/ أعلنت وزراة الصحة في كوردستان، يوم الاثنين، عن تسجيل 6 وفيات وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بمناطق متفرقة من الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي وورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت 10475 فحصاً جديداً اسفر عن اكتشاف 1071 اصابة جديدة في جميع مناطق الاقليم.

وأضاف البيان أن الساعات الاربع والعشرين الماضية سجلت 625 حالة شفاء تام من المرض، فيما تأكد تسجيل 6 وفيات جديدة نتيجة مضاعفات الاصابة توزعت على اربيل والسليمانية بالتساوي.

 ونوه بيان الوزارة إلى أن 21871 شخصاً تم حجرهم منذ ظهور المرض خرجوا جميعاً بعد التأكد من عدم حملهم للفيروس، فيما تم اجراء الفحوصات لـ ٢١٥٩٧٤شخصاً في جميع مناطق الاقليم خلال مدة ظهور الفيروس اسفرت عن اكتشاف 189401 شخصاً مصاباً بالفيروس.

اما عدد المصابين الذين تأكد شفاءهم منذ ظهور المرض فقد اكد البيان انه بلغ ١٧٦٥٦٢شخصاً، فيما بقي 8329 مصاباً تحت العناية الطبية، مقابل وفاة 4510 مصاباً منذ ظهور المرض في الاقليم.

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