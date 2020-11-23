كوردستان تسجل 488 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 21 وفاة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل 488 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 21 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان رقم 271، بشأن الموقف الوبائي خلال الساعات الاربع والعشرين والماضية في الاقليم وجهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجدCOVID19 ، وورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت خلال المدة الماضية 5574 فحصاً جديداً من بينها 1638 في اربيل و851 في السليمانية و2909 في دهوك و20 في حلبجة و113 في كرميان و43 في رابرين.

وأضاف بيان الوزارة أن نتائج تلك الفحوصات اظهرت اصابة 488 شخصا جديدا بالفيروس من بينهم 152 في اربيل و128 في السليمانية و178 في دهوك و6 في حلبجة و16 في كرميان و8 في رابرين، مؤكدة شفاء 164 مصابا جديدا من بينهم 114 في اربيل و6 في السليمانية و1 في دهوك و11 في حلبجة و32 في كرميان.

واشار البيان إلى أن الوزارة سجلت وفاة 21 مصاباً في جميع مناطق الاقليم من بينهم 6 في اربيل و6 في السليمانية و3 في دهوك و1 في حلبجة و2 في كرميان و3 في رابرين.

وأجمل بيان الوزارة عدد الاشخاص الذين تم حجرهم في المستشفيان والمراكز الصحية بـ21871 شخصا خرجوا جميعا، فيما اجملت عدد الفحوصات التي اجرتها بـ 783706 فحوص من بينها 278951 فحصا في اربيل و176511 فحصاً في السليمانية و321552 فحصاً في دهوك و6692 في حلبجة، لافتاً إلى اصابة 93921 شخصاً بالفيروس من بينهم 34084 مصابا في اربيل و27282 في السليمانية و29590 في دهوك و2965 في حلبجة.

وأكد البيان شفاء 58105 مصاباً في عموم مناطق الاقليم من بينهم 20463 في اربيل و19041 في السليمانية و15865 في دهوك و2736 في حلبجة، فيما اشار الى بقاء 32801 مصابا تحت العناية الطبية من بينهم 12794 في اربيل و6786 في السليمانية و13121 في دهوك و100 في حلبجة.

أما بشأن اعداد المتوفين جراء مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 في عموم مناطق اقليم كوردستان فقد اكد البيان وفاة 3015 مصاباً من بينهم 827 في اربيل و1455 في السليمانية و604 في دهوك و 129 في حلبجة.