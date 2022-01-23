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كوردستان تسجل 3 وفيات و1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-23T13:29:26+0000
كوردستان تسجل 3 وفيات و1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزرة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد، تسجيل 3 وفيات و1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 5312 فحصاً جديداً، مبيناً أن تلك الفحوصات اسفرت عن اكتشاف 1122 اصابة جديدة.

وأضاف البيان أن الفترة ذاتها شهدت اكتساب 240 مصاباً، مقابل وفاة  ثلاثة مصابين في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال فترة  ظهور المرض 21871 شخصاً خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت محتبرات الوزارة 3778882 فحصاً اظهرت اصابة 397550  شخصاً تعافى منهم 37543 مصاباً وبقي 14910 مصاباً تحت العناية الطبية وتأكد وفاة 7187 مصابا في جميع مناطق اقليم كوردستان.

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