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كوردستان تسجل 19 حالة وفاة و401 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-11T13:09:56+0000
كوردستان تسجل 19 حالة وفاة و401 إصابة جديدة بكورونا

 

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تسجيل 19 حالة وفاة و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مدن الاقليم، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٣١١٣ فحصا جديدا، اظهرت اصابة ٤٠١ شخصا جديدا في مؤشر على انخفاض واضح في عدد المصابين، فيما تم التأكد من شفاء ١٦٥٥ مصابا ووفاة ١٩ مصابا في جميع مناطق الاقليم خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت الاحصاءات الكلية للوزارة، أنها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصاً خرجوا جميعاً بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرة إلى أنها اجرت خلال المدة منذ ظهور الفيروس في الاقليم حتى الان ٣٢٠٨٠٤٦ فحصاً، اظهرت اصابة ٣٤٣٦٣١ شخصاً بالفيروس شفي منهم٣١٥٢٦٣ مصاباً، فيما بقي ٢٢٣٣٠ مصابا تحت العناية الطبية مع التأكد من وفاة ٦٠٣٨ مصابا في جميع مناطق الاقليم.

 

تتمة ..

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