كوردستان تسجل 18 حالة وفاة وأكثر من 500 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الكوردستانية، يوم السبت، عن تسجيل 18 حالة وفاة و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها انجزت ٥٥٢٣ فحصاً خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، أظهرت تسجيل ٥٢٤ اصابة جديدة بالفيروس واكتساب ١٨٥٦ مصاباً الشفاء من المرض، فيما تأكد تسجيل ١٨ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

وأشار البيان إلى أن الاحصاءات الكلية أكدت أن الوزارة قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصاً خرجوا جميعاً بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، كما انجزت مختبراتها ٣١٩٩٢٨٢ عملية فحص اسفرت عن اكتشاف ٣٤٢١٣٤ حالة اصابة بالمرض، وفيما اكتسب ٣١١٧٤٢ مصاباً الشفاء، بقي ٢٤٣٨٨ اخرون تحت الرعاية الطبية، في حين تأكد وفاة ٦٠٠٤ مصابين بسبب مضاعفات المرض منذ انتشار الجائحة