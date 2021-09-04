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كوردستان تسجل 12 وفاة و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-04T13:28:19+0000
كوردستان تسجل 12 وفاة و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت، تسجيل 12 وفاة و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 6687 فحصاً جديداً، اسفرت عن اكتشاف 442  مصاباً جديداً بفيروس كورونا المستجد COVID 19 في جميع مناطق الاقليم.

وأشار البيان إلى اكتساب 2128 مصاباً الشفاء خلال الفترة ذاتها، فيما أكدت وفاة 12 مصاباً في مناطق متفرقة من الاقليم.

وأجمل بيان الوزارة، مجموع الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور المرض بـ 21871 شخصاَ خرجوا جميعاَ، مشيراً إلى أن مجموع الفحوصات التي اجرتها الوزارة  بلغ 2893250 فحصاً اسفر عن اكتشاف 299335 اصابة، تعافى  259224 مصاباً، فيما بقي 34658 مصاباً تحت العناية الطبية مقابل وفاة 5253 مصاباً منذ ظهور الوباء في جميع مناطق الاقليم.

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