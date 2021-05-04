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كوردستان تسجل 11 وفاة وأكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-04T15:07:44+0000
كوردستان تسجل 11 وفاة وأكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ١١ وفاة و٨٠٥ إصابات جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ٩٩٥ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاصابات الجديدة توزعت:

• (١٤١) في أربيل

• (١٩٦) في السليمانية

• (٦١) في كرميان

• (٩) في رابرين

أمام حالات التعافي الجديدة فقد توزعت كالتالي:

• (١٥٦) في أربيل

• (٣٩٧) في السليمانية

• (٣٦٩) في دهوك

• (٨) في حلبجة

• (٥٥) في كرميان

• (١٠) في رابرين

وأشار الوزارة إلى أن ٧ وفيات سجلت في دهوك، و٣ في أربيل، وحالة واحدة في السليمانية.

وبذلك، ارتفع إجمالي الاصابات في الاقليم، منذ ظهور الجائحة، إلى ١٥٣٥٨٢، بينها ٤٠٦٨ وفاة، و ١٣١٢٤٤ حالة شفاء.

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