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كوردستان تسجل وفاة 17 مريضاً بكورونا وأكثر من 1500 إصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-29T13:52:51+0000
كوردستان تسجل وفاة 17 مريضاً بكورونا وأكثر من 1500 إصابة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تسجيل 17 وفاة واصابة 1513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID 19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مقابل الاشارة الى شفاء 2129 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة، ورد الى وكالة شفق نيوز،  أن مختبراتها اجرت خلال الاربع والعشرين ساعة لماضية 10059 فحصاً جديداً اسفرت عن اكتشاف 1513 اصابة جديدة، مشيرة الى اكتساب 2129 مصاباً الشفاء التام خلال المدة ذاتها، مقابل وفاة 17 مريضاً في جميع مناطق الاقليم للفترة ذاتها .

وأجمل البيان الوزاري عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ 21871 وقد خرجوا جميعاً، مؤكداً إجراء 2826696 فحصاً للفترة ذاتها، اسفرت عن اكتشاف  290039 اصابة، مقابل اكتساب 245793 مصاباً الشفاء من الفيروس.

وأشار البيان إلى أن مجموع المصابين الباقين تحت العناية الطبية في جميع مناطق الاقليم يبلغ 38884، فيما بلغ مجموع الوفيات الناجمة عن مضاعفات الاصابة بالفيروس 5362 حالة وفاة، وذلك منذ انتشار الجائحة العام الماضي.

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