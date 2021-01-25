كوردستان تسجل معدل شفاء مرتفع بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الاثنين، عن تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة، الذي سجلت فيه تعافي ٩٣٧ شخصاً ووفاة مصاب بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت ٤٦١١ عملية فحص خلال يوم، وسجلت خلالها الإصابات الجديدة والتي توزعت على:

• (١٥) اربيل

• (٢٦) السليمانية

• (٤٨) دهوك

• (٥) گرمیان

وتوزعت حالات التعافي على مدن:

• (٣٣٣) اربيل

• (١٧٢) السليمانية

• (٣٦١) دهوك

• (٣٣) گرمیان

• (٣٨) رابرين

وسجلت حالة الوفاة الوحيدة في محافظة دهوك.

ومنذ تفشي الوباء في الإقليم، أصيب ١٠٥٧٠٢ أشخاص، تعافى منهم ٩٤٤٢٧ شخصاً، وتوفي ٣٤٥٧ اخر.