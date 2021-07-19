كوردستان تسجل قفزة كبيرة بالوفيات وإصابات كورونا وتخشى الوصول للون الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل نحو 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن الإقليم.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "للاسف الموقف الوبائي آخذ تسجيل إصابات مرتفعة، حيث تم تسجيل خلال 24 ساعة ماضية 1950 إصابة جديدة، و19 حالة وفاة".

وأضاف، "تم عقد سلسلة اجتماعات في دائرة صحة اربيل مع المختصين، وكذلك الاطباء الاستشاريين للنقاش معهم في كيفية مواجهة الموجة الجديدة ولحسن الحظ فريق منظمة الصحة العالمية معنا، وحاليا الجميع منشغل بزيادة عدد الاجهزة الخاصة بالاوكسجين والاسرة".

وتابع، "لغاية الان وصلنا الى اللون البنفسجي، نتمنى ألا نصل الى اللون الاحمر".

ودعا برزنجي، سكان الإقليم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة، وندعو الوافدين اجراء الفحص قبل العودة، وان تطلب الأمر حجر نفسه بعيدا عن العائلة.