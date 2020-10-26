كوردستان تسجل أعلى حصيلة بفيروس كورونا بـ1283 اصابة

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان، يوم الإثنين، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة، بعد ان تجاوز حاجز الـ1200 حالة خلال يوم واحد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت ٧١٤٨ عملية فحص خلال يوم، شخصت من خلالها ١٢٨٣ إصابة توزعت على:

(٤٨٦ اربيل)

(٢٣٢ السليمانية)

(٤٥٢ دهوك)

(٣٦ حلبجة)

(١٢ رابرين)

(٦٥ گرمیان)

كما سجلت الوزارة تعافي، ٣٣٣ شخصاً

(١٤٦ اربيل)

(٣٣ السليمانية)

(٩٢ دهوك)

(٢٥ حلبجة)

(٢ رابرين)

(٣٥ گرمیان)

وشخصت الوزارة ايضاً وفاة ٢٣ مصاباً

(٦ اربيل)

(١١ السليمانية)

(٢ دهوك)

(٢ حلبجة)

(٢ رابرين)

ومنذ تفشي الفيروس أصيب ٧٠١٥٥ شخصاً، تعافى منهم ٤٠٤٣٤، وتوفي ٢٣٧٧ اخر



