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كوردستان تسجل حالات شفاء مرتفعة من فيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-20T17:43:49+0000
كوردستان تسجل حالات شفاء مرتفعة من فيروس كورونا

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، ثلاث وفيات خلال يوم الذي شخصت فيه ٦٨ إصابة جديدة، نظير حالات تعافٍ مرتفعة.

وذكر بيان للوزارة، أنها أجرت خلال ٢٤ ساعة ماضية ٣٢٧٠ عملية فحص، سجلت من خلالها الإصابات الجديدة والتي توزعت على:

• (١٥) اربيل

• (١٣) السليمانية

• (٣٨) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٢) گرمیان

كما سجلت تعافي ٩٩٥ شخصاً:

• (٣٨٤) اربيل

• (١٧٦) السليمانية

• (٣٥٦) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٣٨) گرمیان

• (٤١) رابرين

وجاءت حالات الوفيات الثلاث في مدينة السليمانية.

ومنذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان، أصيب ١٠٥٣٣٩ شخصاً، تعافى منهم ٨٩٧٠٤، وتوفي ٣٤٤٨ اخر

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