كوردستان تسجل ثلاث وفيات و480 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن وفاة ثلاثة مرضى بفيروس كورونا واصابة 480 شخصاً جديداً بالفيروس في مختلف مناطق الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 5823 فحصاً جديداً، اظهرت اصابة 480 شخصاً بالفيروس في جميع مناطق الاقليم، مبيناً أن الفترة ذاتها شهدت تسجيل شفاء 942 مصابا، مع وفاة 3 مصابين في جميع المناطق.

وأكد بيان الوزارة، أن 21871 شخصاً خضعوا للحجر خلال الفترة الماضية التي تلت ظهور الفيروس، خرجوا جميعاً بعد تلقي العلاج اللازم والتأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت مختبرات الوزارة 4011185 فحصا اسفرت عن اكتشاف 332689 حالة اصابة بالفيروس، اكتسب 417485 مصاباً منهم الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم، مع بقاء 7822 مصابا تحت العناية الطبية المركزة، مع وصول العدد التراكمي لحالات الوفاة جراء الاصابة بمضاعفات المرض الى 7382 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور الفيروس.