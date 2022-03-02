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كوردستان تسجل ثلاث وفيات و480 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-02T15:19:28+0000
كوردستان تسجل ثلاث وفيات و480 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن وفاة ثلاثة مرضى بفيروس كورونا واصابة 480 شخصاً جديداً بالفيروس في مختلف مناطق الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 5823 فحصاً جديداً، اظهرت اصابة 480 شخصاً بالفيروس في جميع مناطق الاقليم، مبيناً أن الفترة ذاتها شهدت تسجيل شفاء 942 مصابا، مع وفاة 3 مصابين في جميع المناطق.

وأكد بيان الوزارة، أن 21871 شخصاً خضعوا للحجر خلال الفترة الماضية التي تلت ظهور الفيروس، خرجوا جميعاً بعد تلقي العلاج اللازم والتأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت مختبرات الوزارة 4011185  فحصا اسفرت عن اكتشاف 332689 حالة اصابة  بالفيروس، اكتسب 417485 مصاباً منهم الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم، مع بقاء 7822  مصابا تحت العناية الطبية المركزة، مع وصول العدد التراكمي لحالات الوفاة جراء الاصابة بمضاعفات المرض الى 7382 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور الفيروس.

 

 

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