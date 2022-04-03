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كوردستان تسجل تصاعداً طفيفاً في حالات الوفاة بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-03T16:13:15+0000
كوردستان تسجل تصاعداً طفيفاً في حالات الوفاة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة واصابة 35 شخصاً جديداً بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال هذه الفترة 1357 فحصاً جديدا، اظهر اصابة 35 شخصا جديداً، مشيراً في ذات الوقت الى اكتساب 78 مصابا الشفاء من الفيروس، في مقابل تسجيل  حالات وفاة جديدة في مؤشر على تصاعد في تلك الحالات.

وأجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في اقليم كوردستان بـ21871 شخصاً تم اخراجهم جميعاً بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، وفيما اشار البيان الى ان مجموع حالات الفحص التي اجرتها مختبرات الوزارة ٤١٤٤٩١٢ اظهرت اصابة ٤٣٦٤٤٥ شخصا ، اكتسب ٤٢٨٣٠٧ شخصا منهم الشفاء، مع بقاء 700 مصابا تحت العناية الطبية، فيما بلغ العدد التراكمي لحالات الوفاة جراء مضاعافات الاصابة بالفيروس 7438 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

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