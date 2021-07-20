كوردستان تسجل انخفاضاً طفيفاً بوفيات وإصابات كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن وفاة 16 مريضاً اثر مضاعفات كورونا مع 1347 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وكان الاقليم قد سجل امس الاثنين، 1950 إصابة جديدة، و19 حالة وفاة.

وجاء في بيان للوزارة صدر، اليوم، وورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 11305 فحصاً جديداً اسفرت عن اكتشاف 1347 مصابا جديداً بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف البيان أن الفترة ذاتها شهدت شفاء 787 مصاباً بعد تلقيهم العلاج، مؤكداً وفاة 16 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

وأجمل البيان أن الوزارة حجرت 21871 شخصاً منذ ظهور الوباء في الاقليم، خرجوا جميعاً بعد التأكد من عدم اصابتهم بالفيروس، فيما اجرت 2310835 فحصاً اظهرت اصابة 206922 شخصاً منهم بالفيروس.

وأكد البيان أن عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء منذ ظهور المرض بلغ 188057 مصابا، فيما بقي 14250 تحت العناية الطبية، موضحاً أن مجموع الوفيات وصلت لـ 4615 وفاة منذ ظهور المرض في الاقليم.