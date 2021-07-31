كوردستان تسجل انخفاضاً باعداد وفيات واصابات فيروس كورونا

شفق نيوز/ سجل اقليم كوردستان، يوم السبت، انخفاضاً ملحوظاً باعداد وفيات واصابات فيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي اليومي للاقليم والصادر عن وزارة الصحة في كوردستان، وورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد سجلت الساعات الاربع والعشرين الماضية 1695 اصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق متفرقة من الاقليم، فضلا ً عن 16 حالة وفاة، في حين بلغ اعداد المرضى الذين تماثلوا الى الشفاء 1230 شخصاً.

وسجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، امس الجمعة، 2924 إصابة جديدة بالفيروس وعشرين حالة وفاة.