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كوردستان تسجل اعلى معدل إصابات ووفيات بكورونا والصحة تحذر من امتلاء المستشفيات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-28T04:45:24+0000
كوردستان تسجل اعلى معدل إصابات ووفيات بكورونا والصحة تحذر من امتلاء المستشفيات

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة صحة إقليم كوردستان الدكتور آسو حويزي يوم الأحد أن الإقليم سجل أعلى معدل وفيات إصابات بكورونا خلال العام الحالي وفق معلومات أولية خالية من الأرقام لعدم صدور الموقف الوبائي لغاية الآن.

وقال الدكتور حويزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وفقا للمعلومات الأولية فإنه اليوم تم تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، مشيرا الى إدخال عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات، وإن الأسرة في العناية المركزة سائرة نحو الامتلاء، ولن يبقى مكان.

وأضاف "للأسف بسبب عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصحية، وبعد مرور أربعة أشهر وخلال هذا العام ولأول مرة خلال هذا العام فإنه وبسبب كورونا ولغاية الساعة الـ12 بعد منتصف الليل تم تسجيل 11 حالة وفاة في إقليم كوردستان".

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